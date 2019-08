Borse europee sulla parità

Euro / Dollaro USA

