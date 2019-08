Giornata negativa per il mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) -, dopo il taglio delle stime di crescita del PIL USA da parte di Goldman Sachs ed alcune dichiarazioni del presidente americanoche non lo vedono intenzionato a raggiungere un'intesa commerciale con Pechino.L'indiceaccusa una discesa dell'1,01%; si muove in retromarcia lo, che scivola a 2.894,12 punti. Leggermente negativo il(-0,61%), come l'S&P 100 (-0,8%).Andamento al ribasso negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,47%),(-1,37%) e(-1,15%).per tutte le Blue Chip del Dow Jones, che mostrano una performance negativa.I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -3,15%.In apnea, che arretra del 2,34%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,84%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,73%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,24%),(+2,08%) e(+1,70%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -9,80%.Tonfo di, che mostra una caduta del 5,74%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,66%.Affonda, con un ribasso del 3,57%.