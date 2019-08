Opening bell stonata a Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

finanziario

telecomunicazioni

energia

Goldman Sachs

JP Morgan

United Technologies

Walt Disney

Amgen

Idexx Laboratories

Mercadolibre

United Airlines Holdings

American Airlines

Align Technology

(Teleborsa) -, con gli investitori titubanti sull'accordo commerciale tra USA e Cina dopo alcune dichiarazioni del presidente americano Donald Trump che non lo vedono intenzionato a raggiungere un'intesa con Pechino.Da segnalare poi le, che hanno portato all' occupazione dell'aeroporto In flessione dello 0,74% il. Si muove al ribasso l', che perde lo 0,68%, scambiando a 2.898,71 punti. Variazioni negative per il(-0,8%), come l'S&P 100 (-0,7%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,36%),(-0,96%) e(-0,88%).per tutte le Blue Chip del Dow Jones, che mostrano una performance negativa.I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -1,78%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,75%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,30%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,26%.(+4,34%) e(+1,19%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -13,63%.Crolla, con una flessione del 2,36%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,26%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,25%.