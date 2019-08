Accelera Milano insieme alle altre borse europee

S&P-500

(Teleborsa) -, che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee e di Wall Street dopo la decisione degli Stati Uniti di posticipare l'applicazione di ulteriori dazi del 10% su alcuni prodotti Made in China almeno fino al 15 dicembre . Le contrattazioni oltreoceano proseguono all'insegna dell'euforia: l'balza del 2,03%.Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,32%. Giornata negativa per l', che continua la seduta a 1.494,7 dollari l'oncia, in calo dell'1,08%. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 2,79%.Torna a scendere lo, attestandosi a +224 punti base, con un calo di 10 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,64%.avanza dell'1,20%, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento dello 0,70%, effervescente, con un progresso dell'1,66%.; sulla stessa linea, ilcontinua la giornata in aumento dell'1,36%. In moderato rialzo il(+0,37%); pressoché invariato il(+0,15%).Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+3,31%),(+2,66%) e(+2,25%).Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,38%),(-1,07%) e(-0,80%).Tra lea grande capitalizzazione, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 3,89%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 3,73%.Decolla, con un importante progresso del 3,63%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 3,57%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,49%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,90%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,73%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,68%.di Milano,(+9,05%),(+3,67%),(+3,67%) e(+3,60%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,38%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,93%.scende dell'1,85%.Calo deciso per, che segna un -1,82%.