Wall Street vola: si allentano tensioni commerciali con la Cina

(Teleborsa) -, che festeggia la decisione dell'amministrazione Trump di posticipare l'applicazione di ulteriori dazi del 10% su alcuni prodotti Made in China almeno fino al 15 dicembre 2019 . Si allentano così le tensioni commerciali con la Cina, in vista della ripresa dei colloqui a settembre.sono stati pubblicati i tanto attesi dati sull' inflazione americana , che evidenziano a luglio un incremento superiore alle attese ma che non dovrebbero influenzare la decisione della Fed di lasciare invariato il costo del denaro nella prossima riunione di politica monetaria.L'indiceregistra un rialzo dell'1,73%; si muove con il vento in poppa l', che arriva a 2.932,78 punti. Balza in alto il(+2,28%), come l'S&P 100 (1,8%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+2,39%),(+1,92%) e(+1,80%).Tra i(+4,40%) prima a beneficiare del posticipo dei dazi USA , seguita da(+2,83%),(+2,77%) e(+2,38%).Tra i(+12,87%),(+8,79%),(+4,79%) e(+4,78%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,61%.