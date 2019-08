MailUp

(Teleborsa) -ha acquistato con valuta 12 agosto 2019,al prezzo medio di 3,6094 euro per azione per un controvalore complessivo di 14.437,6750 euro.Alla data del 12 agosto 2019, MailUp detiene pertanto direttamente n. 49.681 azioni proprie, pari allo 0,33% del relativo capitale sociale sottoscritto e versatoNel frattempo a Piazza Affari progresso di scarsa entità per la società attiva nel campo delle marketing technology, che scambia in salita dello 0,54%.