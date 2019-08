Wall Street festeggia il posticipo dei dazi

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

informatica

beni di consumo secondari

telecomunicazioni

Apple

Intel

United Health

Cisco Systems

Pfizer

Jd.Com Inc Spon Each Repr

Netease Inc Each Repr 25 Com Stk

Symantec

Micron Technology

Kraft Heinz

Advanced Micro Devices

(Teleborsa) -, con ilche avanza a 26.279,91 punti; performance positiva per l', che termina la giornata in aumento dell'1,48% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente. Balza in alto il(+2,2%), come l'S&P 100 (1,6%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+2,47%),(+1,67%) e(+1,50%).Al top tra i(+4,23%),(+2,74%),(+2,50%) e(+2,29%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -0,57%.(+12,89%),(+10,93%),(+6,69%) e(+4,84%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,24%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,99%.