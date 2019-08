Emergenza a ferragosto all’aeroporto di Shannon

(Teleborsa) - Disagi per i passeggeri in transito all’aeroporto irlandese dinel giorno di ferragosto. I problemi sono sorti a seguito di un principio di incendio sviluppatosi al carrello di un, in fase di rullaggio. Il velivolo era in procinto di decollare con a bordo personale delle forze armate americane, per le quali la compagnia aerea effettua servizi di trasporto dedicato. Il B767-300 è stato bloccato e tutti gli occupanti sono stati fatti evacuare. Durante l’emergenza, iniziata alle 6:15 locali del mattino, tutti i voli in arrivo sono stati dirottati su altri aeroporti irlandesi, mentre i voli in partenza hanno subito ritardi.