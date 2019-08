Milano segue l'andamento positivo dell'Europa

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

utility

alimentare

media

automotive

Enel

Campari

Leonardo

Juventus

Fiat Chrysler

Pirelli

Prysmian

Mediaset

Falck Renewables

Cairo Communication

Banca MPS

Banca Generali

Aeroporto di Bologna

Ivs Group

ERG

(Teleborsa) -, che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee, dopo le dichiarazioni di Olli Rehn , membro della BCE e governatore della banca centrale finlandese, sulla necessità di nuove misure straordinarie a sostegno dell'economia e di una politica monetaria accomodante.Ridotti gli scambi per l'assenza di molti investitori dalle sale operative per le vacanze estive.hanno deluso i dati sulle esportazioni della Zona Euro che sottolineano i timori per un rallentamento economico mondiale sulla scia delle difficili trattative tra Stati Uniti e Cina Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,22%. Lieve calo dell', che scende a 1.513,1 dollari l'oncia. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+1,78%), che raggiunge 55,44 dollari per barile.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +208 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,38%.buona performance per, che cresce dell'1,08%, bene, che riflette un moderato aumento dello 0,59%, sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,05%.; sulla stessa linea, ilguadagna lo 0,93% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 22.058 punti. Poco sopra la parità il(+0,65%), come il FTSE Italia Star (0,6%).Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+3,27%),(+3,15%) e(+3,05%).In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,01%.Tra idi Milano, in evidenza(+3,99%),(+3,40%),(+3,36%) e(+2,84%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,45%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,66%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,36%.di Milano,(+6,12%),(+3,65%),(+3,22%) e(+2,84%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,74%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,05%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,02%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,94%.