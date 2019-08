Bene Milano che segue l'andamento dell'Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee su un possibile allentamento monetario da parte della BCE.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,11. Giornata da dimenticare per l', che scambia a 1.493,8 dollari l'oncia, ritracciando dell'1,22%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,38%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +210 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,45%.svettache segna un importante progresso dell'1,51%, denaro su, che registra un rialzo dell'1,24%, e bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,31%.; sulla stessa linea, giornata brillante per il, che avanza a 22.539 punti. Balza in alto il(+1,67%), come il FTSE Italia Star (1,7%).Si distinguono a Piazza Affari i settori(+3,73%),(+2,46%) e(+2,33%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,65%),(+3,62%),(+2,85%) e(+2,80%).di Milano,(+4,54%),(+4,37%),(+4,35%) e(+3,65%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,90%.Calo deciso per, che segna un -1,89% dopo la bocciatura di Berenberg Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,52%.