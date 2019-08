Scuola, 50% delle nomine non assegnate

(Teleborsa) - Ancora un anno senza completare i posti assegnati agli insegnanti a tempo indeterminato. Per il quarto anno consecutivoe più dial 30 giugno su. Secondo quanto riporta, non si trovano insegnanti per lee più della metà stanno saltando, quando ancora mancano dieci giorni, per concludere con il conseguente aumento del balletto delle supplenze cui gli studenti assisteranno ad anno scolastico iniziato.Lesono in pieno svolgimento, ma in alcune realtà territoriali il quadro appare già molto chiaro e conferma quanto il giovane sindacato autonomo temeva., perché quasi tutte le circaa precari non specializzati. Secondo Marcello, Presidente Nazionale: "Il fenomeno è tanto più grave se si pensa che lasi troverà a breve tra le mani dei dati che confermano la totale inconsistenze e inefficacia del sistema di reclutamento scolastico italiano, dando così ragione ai dubbi già espressi qualche settimana fa nella una lettera di costituzione in mora partita da Bruxelles e indirizzata allo Stato italiano proprio per immotivato abuso dei contratti a termine". "- conclude Pacifico - che porterà via, per colpa di amministratori e governanti che non sanno gestire la macchina pubblica e chi vi opera professionalmente".