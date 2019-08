Moderati guadagni alla Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) -, che attende con ansia la giornata di domani (23 agosto 2019), quando il presidente della Fed. Il consueto meeting dei banchieri centrali che si tiene in Wyoming, inizierà domani. Gli investitori, delusi dalle scarse indicazioni emerse dalle Minutes del FOMC sulle future mosse di politica monetaria della Banca Centrale americana, sono in fermento specie dopo il pressing del presidente americano Donald Trump per un taglio dei tassi più incisivo si attendono i PMI e la fiducia dei consumatori mentre le richieste di sussidio alla disoccupazione sono diminuite più delle attese ; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 2.935,38 punti. Poco sopra la parità il(+0,26%), come l'S&P 100 (0,4%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+0,83%),(+0,50%) e(+0,44%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,36%),(+1,07%),(+0,84%) e(+0,78%).Tra i(+4,45%),(+2,86%),(+2,62%) e(+1,85%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,69%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,59%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,74%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,73%.