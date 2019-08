Piazza Affari maglia rosa in Europa

spread

(Teleborsa) -, colpiti oggi da vendite diffuse, in attesa degli sviluppi della guerra commerciale e della questione tassi d'interesse. Le Minutes del FOMC non hanno dato grandi indicazioni e l'attenzione si sposta sul meeting dei banchieri centrali a Jackson Hole , che parte domani.In un panorama debole, che si muove in rialzo, grazie alleUna convinzione che si riflette anche sullo, con un calo di 4 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dell'1,30%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,108.tentenna, che cede lo 0,27%, debole, che registra una flessione dello 0,67%, sotto la parità, che evidenzia un decremento dello 0,50%. Il listino milanese mostra un timido guadagno suldello 0,26%. Buona la performance a Milano dei comparti(+1,11%),(+1,07%) e(+1,06%). Fra i peggiori comparti(-0,59%),(-0,58%) e(-0,43%).Tra lea grande capitalizzazione, brilla, con un forte incremento (+2,03%).Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,47%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,35%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,33%.La peggiore è, che cede l'1,59%.Vendite su, che soffre un calo dell'1,18%.Male, che registra un ribasso dell'1,07%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,02%.