Tenaris, raggiunto accordo a lungo termine con ADNOC

Tenaris

(Teleborsa) -ha vinto un contratto quinquennale per la fornitura di tubi e servizi Rig Direct® con la(ADNOC). Si tratta della fornitura di tubolari e servizi Rig Direct® per i prossimi cinque anni, per un, inclusa la possibilità di una proroga di due anni."Non vediamo l'ora di supportare ADNOC con prodotti e servizi di alta qualità per il loro ambizioso programma di perforazione", ha affermato, Presidente di Tenaris, nell'emisfero orientale. "Siamo molto lieti di aver riconosciuto il valore che possiamo apportare con le soluzioni Rig Direct® in cui collaboriamo a stretto contatto con i clienti, contribuendo a operazioni più sicure ed efficienti".