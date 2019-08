Milano marcia in positivo assieme ai Mercati del Vecchio Continente

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, dopo un esordio piuttosto incerto, in scia alla caduta dei mercati asiatici , la lo spiraglio aperto dal presidente americanoad una riapertura dei colloqui con Pechino ha rassicurato i mercati.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,26%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.526,5 dollari l'oncia.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota 200 punti, mostrando un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,34%.piatta, che scambia sula parità, più debole, che registra una flessione dello 0,47%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,55%., che mostra sulun rialzo dello 0,47%.Tra idi Milano, in evidenza i bancari come(+1,40%),(+1,28%) e(+1,03%).Bene anche(+1,07%).Lea peggiore al momento è la, con un -2,84%, dopo un esordio positivo in scia al buon avvio del campionato.Scivola, con uno svantaggio dell'1,31%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,74%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,70%.