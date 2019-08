Piazza Affari in vetta all'Europa. Bene titoli bancari

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

Ferrari

Intesa Sanpaolo

UBI Banca

Fiat Chrysler

Juventus

Moncler

(Teleborsa) -, che prosegue in pole position, trainata dai titoli bancari. A sostenere il recupero dei mercati, dopo un esordio incerto, lasul commercio. Superato brillantemente il, pressoché scontata data la crescita modesta dell'economia tedesca nel 2° trimestre.L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,29%. L'è sostanzialmente stabile su 1.528,5 dollari l'oncia.Sui livelli della vigilia lo, che si attesta a, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,32%.composta, che cresce di un modesto +0,63%, piccola perdita per, che scambia con un -0,47%, in territorio positivo, che mostra un incremento dello 0,82%., ilcontinua la giornata con un aumento dell'1,10%, a 20.698 punti.di Piazza Affari, svettache segna un importante progresso del 2,14%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,97%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,79%.Buona performance per, che cresce dell'1,72%.Le più forti vendite su, che prosegue le contrattazioni a -4,33% nonostante il buon avvio del campionatoTentenna, che cede lo 0,61%.