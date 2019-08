Wall Street in rialzo. USA e Cina pronte a riprendere trattative

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza in rialzo per la borsa di Wall Street grazie ai segnali distensivi sul fronte commercio tra Stati Uniti e Cina. Dopo le forti tensioni di venerdì, ilha parlato di una possibile riapertura dei negoziati facendo sperare in un accordo commerciale con Pechino a breve.Sul fronte macroeconomico, nel mese di luglio l’indice del distretto Fed di Chicago sull'attività nazionale (CFNAI) è sceso a -0,36 punti rispetto a 0,03 punti di giugno deludendo le attese degli economisti. Il dato degli ordini di beni durevoli negli Stati Uniti ha evidenziato, invece, una crescita del 2,1% contro il +1,2% indicato dal consensus.Sulle prime rilevazioni, ilè in aumento dell'1,14%; sulla stessa linea, lomostra un +0,93%. Buona la prestazione del(+1,17%), come l'S&P 100 (1%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,16%),(+1,06%) e(+0,92%). Il settore, con il suo -1,64%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+3,05%),(+2,08%),(+1,66%) e(+1,62%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,54%.(+3,69%),(+2,62%),(+2,48%) e(+2,43%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,17%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,9 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,30%.Sensibili perdite per, in calo del 3,18%.