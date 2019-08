Sesa, ok soci a bilancio e dividendo

Sesa

(Teleborsa) - L’assemblea degli azionisti diha approvato ile deliberato la distribuzione di un, con pagamento agli aventi diritto a partire da mercoledì 25 settembre 2019, con data di stacco cedola 23 settembre (record date 24 settembre).I soci hanno deliberato inoltre di destinare l'utile dell'esercizio pari a 10,4 milioni (+12,9% a/a) per 520 mila euro a riserva legale, per massimi 9.762 migliaia a distribuzione di dividendi (con importo determinato in base al numero di azioni aventi diritto al termine del 24 settembre 2019) e per la parte rimanente a riserva straordinaria.L’assemblea ha altresì presentato il bilancio consolidato al 30 aprile del gruppo Sesa, chiuso con ricavi e altri proventi per 1,55 miliardi (+13,8% a/a) ed un utile netto di competenza dei soci pari a 29,3 milioni (+9% a/a).È stata poi(nei limiti di 2,5 milioni di controvalore e del 10% del capitale sociale) ed alla disposizione di azioni ordinarie proprie.Il CdA ha preso atto delle, cooptando in sua sostituzione Claudio Berretti, Direttore Generale e consigliere esecutivo di Tamburi Investments Partners.