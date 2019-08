Wall Street in balia dei dazi. Prevalgono le vendite

Dow Jones

(Teleborsa) - Passa in negativo la borsa di Wall Street che resta in balia deltra USA e Cina. Non aiutano i dati macro che hanno mostrato uno scenario non particolarmente brillante. I prezzi delle case nelle 20 maggiori città americane , misurati dall'r sono saliti in giugno ma meno delle attese degli analisti e mostrano il 15esimo mese consecutivo di rallentamento della crescita dei prezzi. Isi sono mostrati meno ottimisti sull'economia statunitense , secondo quanto rilevato dalTra gli indici statunitensi, ilscambia con un calo dello 0,56%; sulla stessa linea, cede alle vendite lo, che retrocede a 2.878,38 punti. Poco sotto la parità il(-0,47%), come l'S&P 100 (-0,5%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,03%),(-1,00%) e(-0,59%).Tra i(+1,56%),(+1,08%) e(+0,97%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,56%. Giù anche, che registra un ribasso dell'1,32%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,27%.(+3,48%),(+3,33%),(+1,89%) e(+1,38%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,51%. Pesante, che segna una discesa di ben -3,46 punti percentuali.