Borse europee negative. Piazza Affari stabile

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

materie prime

immobiliare

bancario

sanitario

costruzioni

assicurativo

Leonardo

Unicredit

Tenaris

Hera

Buzzi Unicem

Amplifon

Recordati

Juventus

Salini Impregilo

Ascopiave

Piaggio

Banca Ifis

Technogym

De' Longhi

Mutuionline

CIR

(Teleborsa) -, che sosta a cavallo della parità, in attesa degli sviluppi dlela crisi di Governo. Si è aperta la seconda e ultima giornata di Consultazioni al Quirinale ed il vento sembrerebbe tirare verso un accorso Pd-M5S.Sul fronte internazionale il focus resta sulle trattative USA-Cina per il commercio, con un po' di scetticismo. Dal fronte macro, l'indice GFK sulla fiducia dei consumatori tedeschi resta ai minimi da 6 anni e mezzo e il sentiment di imprese e consumatori in Italia è tornato a scendere. Sul fronte monetario, la massa M3 della Zona euro ha segnato una accelerazione.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,109. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.541,4 dollari l'oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,40%.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +182 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,11%.fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,53%, seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,32%, e discesa modesta per, che cede un piccolo -0,52%.Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 20.968 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il, che si posiziona a 22.828 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Leggermente negativo il(-0,53%), come il FTSE Italia Star (-0,6%).Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+0,98%),(+0,76%) e(+0,68%).Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti(-1,64%),(-1,48%) e(-1,48%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,64%),(+1,43%),(+0,99%) e(+0,77%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,79%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,29%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,81%.scende dell'1,77%.Tra i(+2,22%),(+1,55%),(+1,14%) e(+1,13%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che segna un -3,65%.Affonda, con un ribasso del 2,51%.Calo deciso per, che segna un -1,64%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,57%.