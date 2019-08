PD, sì al mandato a Zingaretti per la trattativa con M5S

(Teleborsa) - Ilper dare la disponibilità nelle consultazioni aIl voto è arrivato al termine della: l'unico no è stato quello del senatore Matteo Richetti, dell'ala renziana."Il Paese è tante cose: è la legalità contro il crimine, la giustizia contro la violenza, la dignità contro la paura, la convivenza contro l'odio, la domanda di sicurezza alla quale noi dobbiamo rispondere. Per tutto questo,", ha dichiarato Zingaretti accolto dagli applausi dei presenti nel concludere la sua relazione.I dem hanno dunque dato sostegno pieno al segretario e trovare un accordo per far nascere il governo e sembrano averL'attesa ora è tutta per leche vedranno il PD salire da Sergio Mattarella nel pomeriggio, seguiti dal movimento di Luigi Di Maio, e per la decisione finale del Capo dello Stato: se l'unità del PD sia vera o meno lo si vedrà nei prossimi giorni.