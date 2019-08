Poco mossa Milano e gli altri mercati europei

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

materie prime

telecomunicazioni

bancario

sanitario

media

beni per la casa

Leonardo

Unicredit

Saipem

Telecom Italia

Juventus

Buzzi Unicem

Recordati

Amplifon

Ascopiave

Banca Ifis

MARR

Salini Impregilo

Technogym

Datalogic

Tinexta

De' Longhi

(Teleborsa) - Finale poco mosso per le principali borse europee dove Piazza Affari termina sulla linea di parità con il mercato che ha già scontato un accordo per il nuovo governo.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,08%. Lieve calo dell', che scende a 1.537 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,04%.In deciso ribasso lo, che si posiziona a +175 punti base, con un forte calo di 9 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona all'1,02%.pensosa, con un calo frazionale dello 0,20%.avanza dello 0,54%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,25%. Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 21.005 punti.In luce sul listino milanese i comparti(+1,43%),(+1,34%) e(+1,04%).In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,84%),(-1,50%) e(-1,33%).Tra lea grande capitalizzazione, in primo piano, che mostra un forte aumento del 4,56%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,68%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,65%.Buona performance per, che cresce dell'1,63%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,74%.Sensibili perdite per, in calo del 2,39%.In apnea, che arretra del 2,22%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,21%.di Milano,(+3,09%),(+2,19%),(+2,19%) e(+1,82%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,69%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,27%.Affonda, con un ribasso del 3,86%.Crolla, con una flessione del 3,63%.