La Borsa di New York si infiamma sull'onda degli acquisti

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

informatica

beni industriali

finanziario

Intel

JP Morgan

Nike

Caterpillar

American Airlines

Micron Technology

Nvidia

Synopsys

Dollar Tree

(Teleborsa) -, confortata dal dato del PIL e dalle aspettative sui negoziati USA-Cina per il commercio . A New York, l'indicemostra un guadagno dell'1,41%; sulla stessa linea lo, che continua la giornata in aumento dell'1,45% rispetto alla chiusura della seduta precedente. Su di giri il(+1,77%), come l'S&P 100 (1,4%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,98%),(+1,86%) e(+1,82%).Al top tra i(+3,10%),(+2,81%),(+2,62%) e(+2,54%).Tra idel Nasdaq 100,(+4,82%),(+4,71%),(+4,34%) e(+4,10%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,08%.