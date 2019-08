Piazza Affari positiva. Spread ancora giù

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee. Il mercato accoglie in rialzo il nuovo governo. Il Presidente della Repubblica,, il quale ha accettato con riserva.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,01%. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.539,4 dollari l'oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 56,03 dollari per barile.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +168 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,99%.andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,89%. Ben comprata, che segna un forte rialzo dello 0,86%.avanza dell'1,09%. Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con ilche avanza a 21.305 punti.In luce sul listino milanese i comparti(+2,74%),(+2,33%) e(+1,55%).di Milano, troviamo(+3,95%) e(+3,71%). Quest'ultima è stata promossa da Goldman Sachs a "buy" da "neutral". Alzato anche il target price.Bene inoltre(+3,49%) e(+2,79%).di Milano,(+7,42%),(+5,13%),(+4,32%) e(+3,65%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,98%. Dimessa, con un calo frazionale dello 0,92%. Giù, con un modesto ribasso dello 0,77%.