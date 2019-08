Mercati europei positivi. A Milano vola CNH

FTSE MIB

(Teleborsa) -sostenuti dalla prospettiva di una possibile ripresa dei colloqui sul commercio tra Stati Uniti e Cina. Sulla stessa scia rialzista l'indice italianosulle attese per un governo che allontani lo spettro di uno scontro con la UE sulla finanza pubblica.Sul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,104. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.525,7 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,92%) si attesta su 56,19 dollari per barile.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +165 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,96%.buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,94%. Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,50%. Ben impostata, che mostra un incremento dello 0,79%., con il, che avanza a 21.511 punti.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+1,07%),(+1,00%) e(+0,97%).Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,30%) e(-0,61%).di Milano, troviamo(+4,16%) dopo le indiscrezioni di un possibile scorporo di Iveco dal gruppo che produce macchine agricole e movimento terra.Buoni spunti per(+2,28%),(+1,64%) e(+1,41%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,66%.Giù le banche come, che soffre un calo dell'1,47%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,11%.Tra i(+2,23%),(+2,09%),(+1,96%) e(+1,62%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,32%.