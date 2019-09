Prevalgono le vendite a Piazza Affari tra le Borse europee

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

vendite al dettaglio

automotive

materie prime

beni per la casa

tecnologia

BPER

Prysmian

Fiat Chrysler

Azimut

CNH Industrial

Juventus

Tenaris

Saipem

Cerved Group

Tinexta

Banca MPS

Aeroporto di Bologna

Sias

Danieli

Mutuionline

Biesse

(Teleborsa) -. A Wall Street, loprosegue le contrattazioni in calo.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,096. Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dell'1,25%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 3,16%, scendendo fino a 54,77 dollari per barile.Scende molto lo, raggiungendo +159 punti base, con un deciso calo di 8 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona allo 0,87%.pensosa, con un calo frazionale dello 0,36%, ferma, che segna un quasi nulla di fatto, e tentenna, con un modesto ribasso dello 0,49%.Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,25% sul; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 23.257 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,27%; consolida i livelli della vigilia il(-0,12%).In buona evidenza a Milano i comparti(+0,62%) e(+0,57%).Nel listino, i settori(-2,51%),(-1,16%) e(-1,09%) sono tra i più venduti.di Piazza Affari, andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,67%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,11%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,88%.Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,77%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,46%.In caduta libera, che affonda del 2,84%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,54 punti percentuali.Vendite su, che registra un ribasso del 2,42%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,29%),(+2,80%),(+2,78%) e(+2,04%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,58%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,37%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,81%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,79%.