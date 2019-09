Toti: al momento nessun progetto o trattativa per privatizzare aeroporto Genova

(Teleborsa) - "Al momento non esiste all'ordine del giorno alcun progetto, né tanto meno trattativa, per privatizzare lo scalo aeroportuale di Genova". Lo ha precisato in una nota il, a proposito di alcune indiscrezioni stampa di questi giorni."L'impegno delle istituzioni locali, Regione in testa, e degli azionisti pubblici, Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure occidentale e Camera di commercio - ha detto Toti -che sta dando straordinari risultati, come dimostrano i numeri record di voli e passeggeri di questa estate"."Dopo due anni di continui incrementi di traffico - ha aggiunto il governatore ligure -, per garantirle anche in futuro nuovi spazi di crescita. Dunque, al momento, gli accordi tra azionisti eistituzioni localie il".