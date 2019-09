A Piazza Affari si scatenano gli acquisti molto più che in Europa

S&P-500

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

beni industriali

tecnologia

beni per la casa

Pirelli

Atlantia

Moncler

CNH Industrial

Diasorin

RCS

Banca MPS

Tinexta

Carel Industries

IMA

Salini Impregilo

Gima TT

Piaggio

(Teleborsa) -, che mostrano buoni guadagni sulla scia delle notizie di Londra e Hong Kong. La nascita del nuovo Governo ha fatto brillare le contrattazioni di Milano e rassicurato gli investitori nazionali ed internazionali.Nel frattempo sulla borsa di New York, losi muove in rialzo dello 0,93%.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,103. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.546,7 dollari l'oncia. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+4,04%), che raggiunge 56,12 dollari per barile.In deciso ribasso lo, che si posiziona a +149 punti base, con un forte calo di 9 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona allo 0,81%.denaro su, che registra un rialzo dello 0,96%, piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,59%, e bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,21%.Sessione euforica per Piazza Affari, con ilche mostra un balzo dell'1,58%; sulla stessa linea, in forte aumento il, che con il suo +1,55% avanza a quota 23.618 punti. In denaro il(+1,36%), come il FTSE Italia Star (0,6%).(+3,04%),(+2,76%) e(+2,59%) in buona luce sul listino milanese.Tra idi Milano, in evidenza(+6,42%),(+5,91%),(+3,91%) e(+3,06%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,55%.di Milano,(+5,52%),(+3,40%),(+2,91%) e(+2,81%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,14%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,11%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,80%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.