A Wall Street si scatenano gli acquisti

(Teleborsa) - Italia che hanno portato gli investitori ad essere più ottimisti sullo scenario macroeconomico internazionale.A New York, ilvive un aumento dello 0,82%, a 26.333,11 punti; sulla stessa linea, performance positiva per lo, che continua la giornata in aumento dello 0,94% rispetto alla chiusura della seduta precedente. Sale il(+1,26%), come l'S&P 100 (1,0%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,53%),(+1,47%) e(+1,38%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,35%),(+1,78%),(+1,78%) e(+1,55%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,76%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,62%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,52%.Tra idel Nasdaq 100,(+6,08%),(+4,88%),(+4,77%) e(+4,61%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,96%.Affonda, con un ribasso del 2,21%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,68%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,55%.