Bene Piazza Affari, maglia rosa d'Europa

(Teleborsa) -, in attesa che il premier Giuseppe Conte salga al Quirinale con la lista dei ministri del nuovo Governo M5s - Pd Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,40%. Scambia in retromarcia l', che scivola a 1.536,1 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,04%), raggiunge 54,5 dollari per barile.Ottimo il livello dello, che scende fino a +147 punti base, con un calo di 11 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona allo 0,83%.tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,99%, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,36%, e in luce, con un ampio progresso dell'1,04%.; sulla stessa linea, giornata brillante per il, che avanza a 23.615 punti. Positivo il(+1,27%), come il FTSE Italia Star (0,9%).(+2,53%),(+2,41%) e(+2,03%) in buona luce sul listino milanese.Tra lea grande capitalizzazione, in evidenza, che mostra un forte incremento del 4,67%.Svettache segna un importante progresso del 4,54%.Vola, con una marcata risalita del 3,53%.Brilla, con un forte incremento (+2,66%).Positiva+1,47% dopo l'ok dell'Assemblea al riassetto e alla nascita di MFE di Milano,(+4,53%),(+4,36%),(+4,35%) e(+3,28%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,78%.