In rosso Wall Street su delusione manifattura

(Teleborsa) - Giornata “no” per la Borsa USA, in flessione dell'1,08% sul, troncando così la scia rialzista sostenuta da tre guadagni consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, cede alle vendite lo, che chiude a 2.906,27 punti. Variazioni negative per il(-1,06%), come l'S&P 100 (-0,7%).riflettori puntati sul settore manifatturiero , che frena per prima volta in 3 anni alimentando i timori di recessione.Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,75%) e(+0,51%). Nel listino, i settori(-1,42%),(-1,26%) e(-1,11%) sono stati tra i più venduti.Al top tra i(+1,63%) e(+0,95%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,65%.In caduta libera, che affonda del 2,40%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,28 punti percentuali.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,90%.Al top tra i, si posizionano(+2,12%),(+2,04%),(+1,37%) e(+1,35%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,54%.Seduta drammatica per, che crolla del 4,38%.Sensibili perdite per, in calo del 3,52%.In apnea, che arretra del 3,44%.