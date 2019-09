Seduta all'insegna del toro a New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

informatica

materiali

energia

United Technologies

Intel

Nike

Caterpillar

Ctrip.Com International Spon Each Rep

Western Digital

Activision Blizzard

Micron Technology

Starbucks

Cintas

(Teleborsa) -grazie agli, dove la governatrice dell'ex colonia inglese ha ritirato la legge sull'estradizione per sedare le violenze dei manifestanti,, dove la "sconfitta" di Boris Johnson in Parlamento ha rinforzato la possibilità di un'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea supportata dal "Deal".Sul fronte interno, i, attesa per metà settembre.Con questi market movers a dirigere le contrattazioni, è giornata di guadagni per Wall Street, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,76%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per lo, che continua la giornata a 2.906,27 punti. In rialzo il(+1,04%), come l'S&P 100 (0,8%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,27%),(+1,20%) e(+1,13%).Tra i(+1,75%),(+1,73%),(+1,72%) e(+1,68%).(+5,10%),(+4,94%),(+4,45%) e(+4,29%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,28%.è stabile, riportando un moderato -1,47%.