A Piazza Affari si scatenano gli acquisti molto più che in Europa

(Teleborsa) - La Borsa milanese, che mostrano buoni guadagni. Sul mercato USA, si registrano scambi al rialzo per loL'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,1%. Crollo dell'(-2,21%), che ha toccato 1.518,1 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,28%.In salita lo, che arriva a quota +153 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,94%.si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dello 0,85%, contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,55%, e denaro su, che registra un rialzo dell'1,11%.Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con ilche avanza a 21.955 punti; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che continua la giornata a 23.846 punti. Buona la prestazione del(+0,77%); pressoché invariato il(+0,16%).(+5,19%),(+2,57%) e(+2,20%) in buona luce sul listino milanese.Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-2,01%),(-0,87%) e(-0,60%).Tra lea grande capitalizzazione, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 6,19%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 3,48%.Decolla, con un importante progresso del 3,06%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 3,00%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,27%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,42%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,74%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,74%.Al Top tra le azioni italiane a(+7,26%),(+5,95%),(+4,60%) e(+3,75%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,77%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,42%.Affonda, con un ribasso del 3,37%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,64%.