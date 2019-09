Mondo Tv France: ricavi più che raddoppiati nel I semestre a 1,96 milioni

Mondo TV France

(Teleborsa) - Valore della(807mila euro al 30 giugno 2018),(-198mila euro al 30 giugno 2018) e(-252mila euro al 30 giugno 2018). Sono alcuni dei principali risultati della semestrale di, approvati oggi dal Cda.La posizione finanziaria netta, inoltre, è negativa per euro 293mila euro rispetto ad un indebitamento netto pari ad euro 359mila euro al fine 2018. Lerispetto agli euro 140mila al 31 dicembre 2018. La società ha anchepiù che doppio rispetto ai 2,3 milioni del 2018 ed il ritorno all’utile. Il forte aumento del valore della produzione (+143% rispetto al primo semestre 2018) è dovuto sia all'incremento dei ricavi che si sono attestati a 820mila euro in crescita rispetto agli 188mila dello stesso periodo 2018, che al significativo incremento della capitalizzazione delle serie animate realizzate internamente che risultano essere pari ad euro 1,142 milioni rispetto agli euro 619 mila del primo semestre 2018; questo è dovuto al fatto che per le due serie Rocky e Disco Dragoon, sta procedendo a pieno regime la produzione; in particolare nel semestre sono stati consegnati 13 ulteriori episodi di Rocky (26 complessivi su 52) e si prevede la conclusione della produzione nel 2019, mentre per Disco Dragoon sta continuando la fase di sviluppo, e si prevede l’avvio della produzione esecutiva nella parte finale dell’anno.Si rammenta che l'andamento disomogeneo dei ricavi e del valore della produzione sia connaturato al modello di business della Mondo TV France. Similmente in miglioramento l'Ebitda che passa nel semestre da -198mila euro a +503 mila euro; il. Analogo l'andamento dell'Ebit che passa da -252 mila euro nel primo semestre 2018 a -153mila euro nel primo semestre 2019, mentre il risultato netto migliora passando da una perdita di 254mila euro nel primo semestre 2018 ad una perdita di 157mila euro nel primo semestre 2019.Laper effetto degli incassi operativi di periodo, degli investimenti effettuati e delle uscite operative, ovvero le spese relative al personale e le spese generali della società, finanziati per euro 1 milione da obbligazioni convertibili Atlas emesse e convertite in patrimonio netto nel periodo; sono stati inoltre iscritti debiti finanziari per 181mila euro per effetto dell’applicazione a partire dal 1 gennaio 2019 del nuovo IFRS 16. Tali, per effetto delle consegne degli episodi di Rocky e lo sviluppo di Disco Dragoon, sono