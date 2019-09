Nuovo spunto rialzista per Milano e gli altri Eurolistini

FTSE MIB

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

tecnologia

automotive

servizi finanziari

sanitario

alimentare

utility

STMicroelectronics

Fiat Chrysler

Exor

Fineco

Amplifon

Diasorin

Campari

Recordati

Rai Way

doValue

Datalogic

Biesse

Piaggio

Banca MPS

Falck Renewables

Carel Industries

(Teleborsa) -, dopo il finale al rialzo di Wall Street e Tokyo sulla riapertura delle trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina ad ottobre . Gli acquisti diffusi interessano anche il, nel giorno del giuramento del nuovo Governo Dal Beige Book della Fed è emerso che l'economia americana ha continuato ad espandersi in quasi tutti gli Stati Uniti, ma a un "passo moderato" a causa delle preoccupazioni per la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. Il rapporto potrebbe suffragare l'intenzione dei responsabili politici di abbassare nuovamente i tassi di interesse di un modesto quarto di punto percentuale nella riunione del 17 e 18 settembre, dopo il taglio di luglio.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,24%. Vendite diffuse sull', che continua la giornata a 1.540,9 dollari l'oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 56,05 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +150 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,89%.in luce, con un ampio progresso dello 0,82%, discesa modesta per, che cede un piccolo -0,65%, andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,95%.; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,64%, portandosi a 23.768 punti. In moderato rialzo il(+0,59%); consolida i livelli della vigilia il(+0,18%).Si distinguono a Piazza Affari i settori(+3,44%),(+1,55%) e(+1,45%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-2,15%),(-1,89%) e(-0,68%).di Piazza Affari, ottima performance per, che registra un progresso del 4,08%.Exploit di, che mostra un rialzo del 2,37%.Su di giri(+2,35%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,15%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,18%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,2 punti percentuali.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,95%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,43%.di Milano,(+4,91%),(+4,60%),(+4,44%) e(+4,16%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,15%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,40%.scende dell'1,38%.Calo deciso per, che segna un -1,2%.