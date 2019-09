Rialzo controllato per le Borse europee. Londra in calo

FTSE MIB

(Teleborsa) -, dopo il finale al rialzo di Wall Street e Tokyo sulla riapertura delle trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina ad ottobre . Gli acquisti diffusi interessano anche il, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia.Dal Beige Book della Fed è emerso che l'economia americana ha continuato ad espandersi in quasi tutti gli Stati Uniti, ma a un "passo moderato" a causa delle preoccupazioni per la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. Il rapporto potrebbe suffragare l'intenzione dei responsabili politici di abbassare nuovamente i tassi di interesse di un modesto quarto di punto percentuale nella riunione del 17 e 18 settembre, dopo il taglio di luglio.L'è sostanzialmente stabile su 1,103. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,63%. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 55,9 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +150 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,85%.denaro su, che registra un rialzo dello 0,87%, piccola perdita per, che scambia con un -0,49%, positiva, che vanta un progresso dello 0,85%.; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 23.724 punti. Poco sopra la parità il(+0,47%), come il FTSE Italia Star (0,5%).In buona evidenza a Milano i comparti(+3,21%),(+1,52%) e(+1,04%).Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,28%),(-0,75%) e(-0,68%).Tra lea grande capitalizzazione, su di giri(+3,83%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,47%.Buona performance per, che cresce dell'1,69%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,55%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,56%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,51%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,08%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,04%.Tra i(+3,62%) dopo i conti,(+3,49%),(+3,15%) e(+2,20%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,74%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,59%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,31%.Tentenna, che cede lo 0,92%.