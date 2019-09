Borse europee poco sopra la parità. In rosso Piazza Affari

S&P-500

(Teleborsa) -, in contro trend rispetto al resto delle Borse europee, che invece scambiano in lieve rialzo. A Wall Street, l'prosegue le contrattazioni in timido calo in attesa delle decisioni di politica monetaria della BCE e della Fed.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,105. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.497,1 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,14%, a 58,51 dollari per barile.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +158 punti base, mostrando un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,03%.guadagno moderato per, che avanza dello 0,38%, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,44%, e ferma, che segna un quasi nulla di fatto.; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 23.811 punti. Leggermente negativo il(-0,27%), come il FTSE Italia Star (-1,2%).(+1,59%),(+1,19%) e(+1,09%) in buona luce sul listino milanese.Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-3,26%),(-2,18%) e(-1,49%).di Piazza Affari, ottima performance per, che registra un progresso del 2,33%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,40%.Buona performance per, che cresce dell'1,39%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,29%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,98%.Seduta drammatica per, che crolla del 4,24%.Sensibili perdite per, in calo del 4,11%.In apnea, che arretra del 3,65%.Tra i(+3,41%),(+2,58%),(+2,53%) e(+2,48%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -7,38%.Tonfo di, che mostra una caduta del 5,20%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,41%.Affonda, con un ribasso del 3,32%.