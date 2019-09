Deboli gli Eurolistini. Sale l'attesa per la BCE

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

petrolio

materie prime

automotive

sanitario

costruzioni

Unipol

UnipolSai

Saipem

ENI

Ferrari

Amplifon

Nexi

Diasorin

Banca Farmafactoring

Maire Tecnimont

Saras

Illimity Bank

Carel Industries

Inwit

(Teleborsa) -. Prevale la cautela tra gli investitori mentre sale l'attesa per la. Gli addetti ai lavori si attendono un taglio dei tassi sui depositi e la ripresa del quantitative easing dal prossimo mese.Sul mercato Forex, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,07%. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,26%. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 58,23 dollari per barile.Si riduce di poco lo, che si porta a +153 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,95%.incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente. Senza slancio-0,2%. Dimessa, con un calo frazionale dello 0,42%. Prevale la cautela a Piazza Affari, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,50%.(+0,51%) e(+0,42%) in buona luce sul listino milanese.In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-2,18%),(-1,80%) e(-1,35%).di Piazza Affari, tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,94%.In luce, con un ampio progresso dell'1,86%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,24%. Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,93%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,83%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,49% dopo il taglio del giudizio da parte di Jefferies.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,47%.In caduta libera, che affonda del 3,36%.del FTSE MidCap,(+2,42%),(+1,64%),(+1,47%) e(+1,41%). Giù, che prosegue le contrattazioni a -6,77%. Pesante, che segna una discesa di ben -4,67 punti percentuali.