Giappone, Premier Abe stravolge la squadra di governo

(Teleborsa) - Ampioper il, che cambia completamente la squadra di governo,con la. I due riconfermati sono quello delle Finanze, che è anche vicepremier, ed il sottosegretario al governo. Eletteagli Affari interni ealle Olimpiadi Tokyo 2020 - scelta che attesta il governo giapponese agli ultimi posti in classifica per parità di genere.E' così che iltenta di rispondere ad unaderivante dall'dall'8% al 10% a partire dal mese prossimo e dalla volontà diadottata dopo la Seconda Guerra Mondiale.E per far dimenticare ai giapponesi il malumore ha sfoderato un: l'ingaggio del più giovane e popolare politico giapponese, il 38ennee molto amato dalla popolazione. Una candidatura - seppur ad un ministero di minor peso come l'Ambiente - che sembrerebbe rappresentare un primo step per la successione.del partito Liberal Democratico (LDP) ae la corsa per la successione è già partita. Koizumi Jr ha le carte per concorrere.Fra gli altri ruoli chiave del governo va segnalata la nomina dialla Difesa e diagli Esteri.