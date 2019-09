Deutsche Bank Private Banking: prosegue piano di assunzioni nuovi Private Banker

Deutsche Bank

(Teleborsa) - Ilannuncia l'arrivo diche si uniscono al team dellacome Private Banker.Entrambi, informa la banca, hanno maturatonel settore, lavorando presso diversi istituti di credito, l'ultimo dei quali, prima di passare a Deutsche Bank, è stato per entrambi il Private Banking didove hanno ricoperto il ruolo di Family Officer.La loro profonda e consolidata conoscenza della materia finanziaria deriva anche da studi e corsi specifici: ad esempio, Bertazzo nel 2015 ha frequentato il Financial Masterclass SDA Bocconi School of Management presso la Frankfurt School of Finance & Management e Di Vilio il Financial Masterclass presso la London Stock Exchange Group Academy."L'arrivo di due professionisti di alto profilo e con una consolidata esperienza in materia di gestione di relazioni importanti come Bertazzo e Di Vilio - ha dichiarato, Head of Private Banking di Deutsche Bank - va a rafforzare un team come quello del Nord Est che punta sempre più a distinguersi per l'eccellenza del servizio offerto ai clienti, in un'area geografica dalle enormi potenzialità di sviluppo. I nuovi ingressi, inoltre, si inseriscono in un percorso di crescita che sta coinvolgendo tutta la nostra rete commerciale e che prevede un piano di assunzioni che proseguirà nei prossimi mesi".Il P, grazie a una consolidata esperienza in materia di gestione di patrimoni e relazioni importanti, èche richiede sia attenzioni speciali e continue, ad alto contenuto di competenza e di servizio, sia interlocutori qualificati ed esperti.