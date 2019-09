Borse caute. Piazza Affari in frazionale rialzo

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa, il giorno dopo le imponenti misure di politica monetaria annunciate da Draghi per sostenere l'economia.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,28%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,39%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 54,98 dollari per barile dopo il taglio della produzione annunciato dall'OPEC Ottimo il livello dello, che scende fino a +130 punti base, con un calo di 9 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona allo 0,92%.seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,22%, ferma, che segna un quasi nulla di fatto, piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,30%., consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata mercoledì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 24.145 punti. Sale il(+1,1%), come il FTSE Italia Star (1,0%).In luce sul listino milanese i comparti(+2,31%),(+2,11%) e(+1,33%).Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo i comparti(-0,90%),(-0,86%) e(-0,42%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,31%),(+2,58%),(+2,12%) e(+2,03%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,40%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,22%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,01%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,95%.Tra i(+3,99%),(+3,06%),(+3,05%) e(+2,85%).