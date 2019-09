Rialzo controllato per le Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -A trainare le contrattazioni europee, le, oltre che la, in vista della ripresa dei negoziati ad ottobre sul tema dei dazi commerciali.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,107. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,34%. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 54,83 dollari per barile.Ottimo il livello dello, che scende fino a +132 punti base, con un calo di 7 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona allo 0,86%.resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,62%,avanza dello 0,40%, e si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,35%.Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,46%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata mercoledì scorso; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 24.152 punti. In denaro il(+1,33%), come il FTSE Italia Star (1,2%).Si distinguono a Piazza Affari i settori(+3,46%),(+3,26%) e(+1,40%).Nel listino, i settori(-2,10%),(-2,05%) e(-1,26%) sono tra i più venduti.di Milano, troviamo(+4,27%),(+4,13%),(+3,30%) e(+3,15%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -7,87%.Sensibili perdite per, in calo del 3,07%.scende dell'1,94%.Calo deciso per, che segna un -1,9%.Al Top tra le azioni italiane a(+6,82%),(+5,88%),(+5,81%) e(+4,58%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,56%.In apnea, che arretra del 2,16%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,84%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,77%.