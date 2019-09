Borse europee e Piazza Affari in rosso. Petroliferi in controtrend

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che mostrano cautela sull'escalation di tensioni internazionali, dopo l'attacco ai pozzi sauditi . Attese novità anche sul fronte, mentre sul fronte macro hanno molto deluso i dati cinesi sulla produzione L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,07%. L'continua gli scambi a 1.501,5 dollari l'oncia, con un aumento dello 0,88%.con il WTI che raggiunge 58,94 dollari per barile (+7,46%) ed il Brent 65 dollari al barile (+8,22%) a causa delSale lo, attestandosi a +136 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,88%.scivola, con un netto svantaggio dello 0,74%,è stabile, riportando un moderato -0,13%, e pensosa, con un calo frazionale dello 0,65%. Sessione negativa per Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre l'1,23%.di Milano, troviamo quelli coinvolti nel "ciclo" dell'oro nero:(+3,47%),(+2,26%) e(+2,24%).Le più forti vendite si registrano su, che prosegue le contrattazioni a -7,53%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,84%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,70%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,64%.