In rosso l'azionario europeo. Giù anche Piazza Affari

(Teleborsa) -. A penalizzare i listini del Vecchio Continente concorrono le, riemerse in seguito all' attacco perpetrato alle infrastrutture petrolifere dell'Arabia Saudita L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,61%. L'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 1.502,7 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 12,14%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +132 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,84%.soffre, che evidenzia una perdita dello 0,71%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,63%, e preda dei venditori, con un decremento dello 0,94%. A Piazza Affari, ilè in calo (-0,96%) e si attesta su 21.969 punti.(+2,76%) e(+1,25%) in buona luce sul listino milanese.Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo i comparti(-2,38%),(-2,19%) e(-2,15%).Tra lea grande capitalizzazione, exploit di, che mostra un rialzo del 2,79%.Su di giri(+2,78%).Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,92%.avanza dello 0,71%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -7,84%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,30%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,34%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,28%.del FTSE MidCap,(+6,01%),(+3,83%),(+2,86%) e(+2,33%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,23%.In caduta libera, che affonda del 3,08%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,01 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,84%.