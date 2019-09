Kim Jong-Un, lettera a Trump per un nuovo vertice in Corea

(Teleborsa) - Ildicendosie invitandolo aLa notizia è stata riportata da diversi media sudcoreani, citati da Reuters: nello specifico, la missiva sarebbe arrivata a Washington nella terza settimana di agosto e sarebbe" che lo stesso Trump aveva rivelato di aver ricevuto ad agosto.Secondo il quotidiano Joongang Ilbo, che cita fonti diplomatiche, nella lettera Kim Jong-un avrebbe parlato della sua "disponibilità" per un terzo vertice, ma i funzionari statunitensi non hanno mai detto nulla su una seconda lettera di agosto.per discutere della, senza però trovare un accordo: l'ultima volta i due leader si sono visti il 30 giugno nella zona smilitarizzata tra le due Coree e hanno concordato di riavviare i colloqui, senza che ciò avvenisse.Ad ora non sono stati rilasciati commenti ufficiali dalla Casa Bianca, o dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti o dalla missione nordcoreana presso le Nazioni Unite, ma alcuni ufficiali nordcoreani hanno dato qualche indizio sul possibile nuovo incontro.", ha dichiarato un funzionario del ministero degli Esteri in una nota rilasciata dall'agenzia di stampa ufficiale KCNA della Corea del Nord.