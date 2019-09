Mondo TV, lancio serie House of Talent su Youtube è stato un successo

Mondo TV

(Teleborsa) - Esordio boom della web serie, di 260 episodi di circa 10 minuti ciascuno dedicato a uno specifico format che vede i protagonisti mettere in gioco i propri talenti.ha annunciato che il lancio della medesima è partito con ottima ricezioneda parte del target.Il piano prevede la pubblicazione di 4 nuovi episodi a settimana con la partecipazione dei ragazzi della crew di House of Talent, influencer tra i più popolari in Italia presso il target teen. L’accoglienza positiva del lancio e l’interesse suscitato dal progetto che ha un approccio innovativo nel campo della convergenza tra web e fenomeni social, fanno guardare con ottimismo alle possibilità di espansione di House of Talent sia sotto il profilo televisivo che del programma di licensing e merchandising.House of Talent rappresenta infatti un nuovo modo di fare licensing perché offre alle aziende la possibilità di sviluppare dei prodotti su licenza che non sono altro che uno spin-off dello storytelling che i ragazzi della crew raccontano ogni giorno con infinite opportunità per le aziende partner del progetto che vanno dal product placement, all’influencer marketing fino agli eventi.I caratteri di novità del progetto e l’assenza di benchmark e dati storici non consentono ad oggi di fare previsioni attendibili sui ricavi che potranno essere generati, ma il forte interesse da parte degli operatori del settore inducono a pensare ad un: “House of Talent ha tutte le potenzialità per diventare un grande successo commerciale, ringrazio, ideatore del progetto, per la grande opportunità che ha dato a Mondo Tv.