Enel, ridurrà del 70% emissioni gas entro il 2030

(Teleborsa) - Enel si impegna a ridurre del 70% le proprie emissioni dirette di gas a effetto serra per kWh entro il 2030, rispetto ai valori del 2017, confermandosi quale early adopter dell’, certificato dalla Science Based Targets initiative (SBTi).La società si è inoltre impegnata asul mercato retail entro il 2030, rispetto ai dati dell’anno 2017.SBTi è la più autorevole iniziativa a livello mondiale per sostenere la definizione di obiettivi scientifici che stimolino le imprese a supportare la transizione verso un'economia a emissioni zero.L’aggiornamento dell'aprile 2019 fa seguito alla pubblicazione a ottobre 2018 del Rapporto Speciale sul Riscaldamento globale di 1,5°C realizzato dal Gruppo intergovernativo delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico (IPCC).L'impegno di Enel nell'iniziativa SBTi, che rientra nella roadmap del Gruppo verso le emissioni zero entro il 2050, è coerente con le"Con la riduzione delle nostre emissioni dirette del 70% tramite l’implementazione di questo nuovo target certificato, già venti anni prima rispetto alla scadenza del 2050" - ha commentato. "Il cambiamento climatico, che è uno dei temi più critici della nostra epoca, rappresenta una, dato che le rinnovabili contribuiscono in modo significativo alla crescita di Gruppo e la sostenibilità è uno dei motori principali della creazione di valore.La nostra strategia - aggiunge Starace - è finalizzata a rispondere agliproducendo valore finanziario e contribuendo nel contempo alla creazione di una società a emissioni zero. Quale strumento globale, SBTi prevede un percorso chiaro per le imprese che desiderano creare valore da sostenibilità e decarbonizzazione. L'obiettivo generale dell’iniziativa è far sì che i target su base scientifica diventino una diffusa pratica aziendale e noi di Enel siamo più che pronti ad adottare questo approccio perseguendo i nostri ambiziosi obiettivi".