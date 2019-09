Nuovo spunto rialzista per Milano e gli altri Eurolistini

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

bancario

viaggi e intrattenimento

telecomunicazioni

tecnologia

BPER

UBI Banca

Fineco

Moncler

Amplifon

Leonardo

A2A

Poste Italiane

Tinexta

Sesa

Autogrill

Inwit

Ivs Group

Mondadori

Falck Renewables

Rai Way

(Teleborsa) -Dopo un avvio incerto, a causa dell'annuncio della Fed di non ipotizzare successivi tagli al costo del denaro oltre a quelli effettuati ieri,L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,26%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,17%. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 2,07%.Aumenta di poco lo, che si porta a +139 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,90%.resta vicino alla parità(+0,18%), guadagno moderato per, che avanza dello 0,57%, e piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,39%.Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,7%; sulla stessa linea, performance positiva per il, che continua la giornata in aumento dello 0,70% rispetto alla chiusura precedente. In denaro il(+0,71%), come il FTSE Italia Star (0,2%).Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+2,08%),(+2,06%) e(+1,61%).Il settore, con il suo -0,42%, si attesta come peggiore del mercato.di Piazza Affari, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 3,75%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 2,88%.Decolla, con un importante progresso del 2,74%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 2,27%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,23%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,17%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,87%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,64%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,54%),(+3,46%),(+3,22%) e(+3,06%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,97%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,83%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,76%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.