Punta al rialzo la performance dei mercati europei

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, dopo la decisione della Fed di tagliare di 25 punti base il tasso d'interesse , che segue quella analoga della BCE Leggera crescita dell', che sale a quota 1,106. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,32%. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo dell'1,60%.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +140 punti base, con un timido incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,90%.è stabile, riportando un moderato +0,17%, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,59%, e resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,41%.; sulla stessa linea, performance positiva per il, che continua la giornata in aumento dello 0,73% rispetto alla chiusura precedente. Buona la prestazione del(+0,77%); pressoché invariato il(+0,2%).Si distinguono a Piazza Affari i settori(+2,50%),(+1,92%) e(+1,73%).Il settore, con il suo -0,46%, si attesta come peggiore del mercato.di Milano, troviamo(+3,72%),(+2,92%),(+2,70%) e(+2,15%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,93%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,99%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,82%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,71%.Tra i(+4,24%),(+3,46%),(+2,95%) e(+2,69%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,41%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,97%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,93%.Tentenna, che cede lo 0,85%.