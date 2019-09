Wall Street in stand-by dopo la Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - A New York, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 27.147,08 punti; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità lo, che chiude la giornata a 3.006,73 punti. Consolida i livelli della vigilia il(0%), come l'S&P 100 (0,1%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+0,47%) e(+0,43%). Il settore, con il suo -0,42%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+1,01%),(+0,94%),(+0,82%) e(+0,63%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -0,87%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,80%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,67%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,55%.Tra i(+3,53%),(+1,74%),(+1,59%) e(+1,11%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,50%.Crolla, con una flessione del 3,43%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,85%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,36%.